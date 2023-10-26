9 Arap ülkesinden ortak bildiri! 'Acil ateşkes ilan edilmeli' Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas yayınladıkları ortak bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.

İHA

7 Ekim'de Orta Doğu'da başlayan kriz, tüm dünyayı derinden etkiledi..

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.

20 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin ciddi bir oranı yaşlı, kadın veya çocuk...

Arap ülkelerinden ortak bildiri

İsrail'in saldırıları devam ederken, 9 Arap ülkesi ortak bir bildiri yayınladı.

Derhal ateşkes çağrısı

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas'ın bulunduğu 9 Arap ülkesinin dışişleri bakanları BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.

"İsrail Gazze'de sivilleri öldürüyor"

Ortak bildiride, İsrail'i Gazze'deki sivilleri öldürdüğü belirtilerek, "meşru müdafaanın uluslararası hukukun ihlalini ve meşru hakların kasıtlı olarak göz ardı edilmesini haklı çıkarmadığı" ifade edildi.

İsrail'in toplu cezalandırması kınandı

Bildiride, İsrail’in Filistinlileri yerinden etmesi ve "toplu şekilde cezalandırılması” kınandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)