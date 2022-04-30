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    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı.
    • 30.04.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 17:30
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    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

    Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2021 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı.

    Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 142 ülke yer alıyor.

    Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabileyi gibi özellikleri dikkate alındı.

    Türkiye listede 13'üncü sırada yer aldı

    İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken, Türkiye listede 13'üncü sırada yer aldı.

    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu #1

    Türkiye'yi İran ve Almanya takip etti

    Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise İran yer aldı. İran'ı Almanya, İsrail takip etti.

    Yunanistan 27'nci sırada

    Rusya'ya karşı uzun süre direnen Ukrayna ise 22. sırada yer alırken,  listenin 27.sırası ise Yunanistan'ın oldu.

    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu #2

    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu #3

    Dünyanın en güçlü orduları belli oldu #4

     


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