93 yaşındaki ABD’li, 8 bin 800 feet yüksekliğindeki tepeye çıktı 93 yaşındaki emekli profesör Everett Kalin, Yosemite Ulusal Parkı’nda bulunan 2 bin 682 metre yüksekliğindeki Half Tepesi zirvesine tırmandı. Zorlu yürüyüşü tamamlayan yaşlı adam, “Tepeye çıktığımda tatlı bir şaşkınlık yaşadım” dedi.

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İHA

ABD’nin California eyaletine bağlı Oakland şehrinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Half Tepesi ilginç anlar yaşandı…

Emekli profesör 93 yaşındaki Everett Kalin, denizden 8 bin 800 feet (2 bin 682 metre) yükseklikteki o tepeye tırmandı.

Heyecan verici ve zorlu yürüyüşü tamamlayan Kalin, büyük takdir topladı.

"Çok iyi hissettirdi"

Kalin’in yürüyüşe yaşadığı 17 katlı binanın merdivenlerinde antrenman yaparak hazırlandığı öğrenildi.

Tepeye çıkma fikrinin kendisinden geldiğini belirten Kalin, dağcı oğlu ve bir torunuyla beraber gerçekleştirdiği 13 saat süren yürüyüş sonrası, “Tepeye çıktığımda tatlı bir şaşkınlık yaşadım. Çok fazla oflayıp puflamadım ve bu çok iyi hissettirdi.” dedi.

Emekli profesörün oğlu Jon Kalin ise “Üç kuşağın bir arada olması ve aynı anda bu yürüyüşün tadını çıkarması muhteşemdi.” ifadelerini kullandı.

Helikopterden de atladı

Kalin’in son başarısı zirve tırmanışı olsa da tek başarısı bu değil.

Emekli profesör, geçen yıl doğum gününde helikopterden serbest atlayış yaparak bir başka başarıya daha imza atmıştı.