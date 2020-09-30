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    Paris'te patlama

    Paris'te patlama

    Reuters haber ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğu bilgisini geçti.
    • REUTERS
    • 30.09.2020 - 13:07
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    Reuters haber ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğu bilgisini geçti.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise gürültülü patlamanın ses bariyerini kıran bir savaş uçağından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

    Öte yandan, patlama sesinin bir tenis turnuvası sırasında duyulduğu anlar kameralara yansıdı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te patlama sesi duyuldu

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