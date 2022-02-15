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    KKTC'de akaryakıt fiyatlarına zam

    KKTC'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 12.90'dan 13.70'e yükseldi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 20:19
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    KKTC'de akaryakıt fiyatlarına zam

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.

    BENZİN VE MOTORİN'E YAKLAŞIK 1 LİRA ZAM YAPILDI

    95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 12.90'dan 13.70'e, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 12.84’den 13.94 liraya yükseldi.

    Euro Diesel’in litre fiyatı 12.84’den 13.56’ya, gazyağı 12.67’den 13.36 liraya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek.

    KKTC de akaryakıt fiyatlarına zam #1


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