Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

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Görüşmede, Libya'daki son durumun yanı sıra, salgın ve turizm konuları ele alındı.

Türkiye'nin, koronavirüs salgını sonrası dönemde uluslararası temasları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

LİBYA VE TURİZMİ KONUŞTULAR

Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca ikili ilişkiler, koronavirüs salgını ve turizm konuları masaya yatırıldı.