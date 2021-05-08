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- AA’nın Ortadoğu Editörü, Mescid-i Aksa saldırısında yaralandı
AA’nın Ortadoğu Editörü, Mescid-i Aksa saldırısında yaralandı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısında Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.
- AA
- 08.05.2021 - 01:50
- Güncelleme : 08.05.2021 - 05:22
İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırı düzenledi.
Saldırıda 170'i aşkın Filistinli yaralanırken birçok kişi de gözaltına alındı.
AA MUHABİRİ AYAĞINDAN YARALANDI
Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Anadolu Ajansı’nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.
Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.
FOTO MUHABİR DE PLASTİK MERMİYLE VURULDU
İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.
Olayları görüntüleyen AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.
AA personelinin tedavileri sürüyor.
Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.