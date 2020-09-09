AB, 200 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

Brüksel, sözleşmede 100 milyon doz ilave alım seçeneğinin bulunacağını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının alımına yönelik istikşafi görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım için anlaşma sağlandığını bildirildi.

200 MİLYON DOZ ALIM YAPILACAK

Açıklamada, aşının koronavirüse karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 200 milyon doz alınacağı, ayrıca yapılacak sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de yer alacağı ifade edildi.

AB'nin şimdiye kadar Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna firmaları ile de benzer aşı alım görüşmelerini tamamladığı belirtilen açıklamada, AstraZeneca firmasıyla ise sözleşme imzaladığı kaydedildi.