AB: ABD, İran'a yaptırımları geri getirme sürecini başlatamaz

Josep Borrell, Washington'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın taraf ülkesi sayılamayacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Ortak Komisyon Koordinatörü olan Josep Borrell, ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden başlatmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla kaldırılan yaptırımları geri getiren mekanizmayı devreye sokmasını not ettiklerini belirten Borrell, ABD'nin Barack Obama döneminde İran ile varılan anlaşmadan Donald Trump yönetiminde tek taraflı çekildiğini hatırlattı.

"ABD TARAF ÜLKE SAYILAMAZ"

Borrell, ABD yönetiminin anlaşmadan çekildikten sonra JCPOA faaliyetlerinin hiçbirine katılmadığını belirterek, "Bu nedenle ABD, JCPOA tarafı bir ülke sayılamaz ve BMGK'nın 2231 sayılı kararında geçen BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamaz." ifadesini kullandı.

İran ile anlaşmanın dünya silahsızlanma mimarisinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Borrell, anlaşmanın korunması ve tam uygulanması için çalışmaya devam edeceklerini, herkesin buna uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD ÇEKİLDİ

Nükleer anlaşma, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD, 5 Ocak'ta anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.