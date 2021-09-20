AB: Avrupa ordusu gündemde değil

Komisyon Sözcüsü Massrali, kıtanın güvenliğini sağlamak üzere ortaya çıkan ordu fikrine ilişkin tartışmalara değindi. Massrali, gündemlerinde henüz böyle bir konunun olmadığını söyledi.

Son dönemde Brüksel'de ortaya çıkan "Avrupa ordusu" tartışmaları NATO'nun tepkisini çekerken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan açıklama yapıldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen "Avrupa ordusu" kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

AVRUPA ORDUSU AÇIKLAMASI

Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa'nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, "Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik." dedi.

KENDİ GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORLAR

Massrali, yıl sonunda taslağının, Mart 2022'de son halinin ortaya çıkması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesinde Avrupa'nın kendi güvenliği için nasıl sorumluluk alacağına yönelik çalışmaların da yer bulacağını söyledi.

HEDEF, ABD'YE BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK

AB'nin kendi güvenliği için başta ABD olmak üzere bağımlılıktan kurtulması için bir Avrupa ordusu kurulması fikri son dönemde yeniden gündeme getirildi.

ORDU FİKRİNİ TETİKLEYEN GELİŞMELER

Özellikle NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ortaya çıkan tahliye krizi ve Avustralya'nın Fransa ile 50 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ittifak kurması bu fikri yeniden tetikleyen faktörler oldu.

STOLTENBERG'İN TEPKİSİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, AB ordusu fikrine tepki göstermiş, "Paralel yapılar kurmak, çift komuta yapısı, ortak hareket kabiliyetimizi ve birlikte çalışma gücümüzü zayıflatır. Sınırlı kaynaklarımız varken birbiriyle çakışan çabalar gereksiz." demişti.