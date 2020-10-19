AB, DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları uzattı

Brüksel'in yaptırım listesinde 3'ü Fransız vatandaşı 5 kişi bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye ilişkin yaptırımları uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nin açıklamasına göre, iki terör örgütü ve bunlarla ilişkili kişilere uygulanan yaptırımlar 31 Ekim 2021'e kadar devam edecek.

YAPTIRIMLARIN KAPSAMI

Uzatma kararı, terör tehdidinin devamı nedeniyle alındı. Yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB ülkelerinin vatandaşları ve AB içindeki şirketlerin yaptırım uygulanan kişilere ve örgütlere ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanıyor.

LİSTEDE 5 KİŞİ VAR

Brüksel'in yaptırım listesinde ikisi Cezayir, üçü Fransız vatandaşı beş kişi bulunuyor.

2016'dan beri DEAŞ ve El Kaide ile bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayan AB, kendi yaptırım rejiminin bağımsız ancak Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına tamamlayıcı olduğunu belirtiyor.