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    AB Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz için toplanacak

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceklerini söyledi.
    • AA
    • 12.08.2020 - 12:17
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 12:17
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    AB Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz için toplanacak

    Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis hamlesinden dolayı paniğe kapılan Yunanistan, soluğu Avrupa Birliği'nde (AB) aldı.

    Atina yönetimi, AB Dış İlişkiler Konseyi'ni "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırdı.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.

    DOĞU AKDENİZ'İ GÖRÜŞECEKLER

    Borrell, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, cuma öğleden sonra toplanacak Dış İlişkiler Konseyi'nde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli görüşmelerin ele alınacağını duyurdu.

    Dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla bir araya geleceği açıklandı.

    AB Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz için toplanacak #1

    ORUÇ REİS, MİÇOTAKİS'İ ALARMA GEÇİRDİ

    Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis alarma geçti.

    Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunun ardından Stoltenberg, sorunların "müttefik dayanışması" ruhuyla çözülmesi çağrısında bulundu.

    AB Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz için toplanacak #2

    Enerji Bakanı Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı ViDEO

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