- Haberler
- Dünya Haberleri
- AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır
AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını duyurdu.
- AA
- 25.09.2020 - 17:28
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını, ülkelerin; yöntemler, gündem ve takvim gibi konuları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.