AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını, ülkelerin; yöntemler, gündem ve takvim gibi konuları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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