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    AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını duyurdu.
    • AA
    • 25.09.2020 - 17:28
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    AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını, ülkelerin; yöntemler, gündem ve takvim gibi konuları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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