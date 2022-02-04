AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda adil bir yaklaşım gerekli

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Schinas'a göçmen krizindeki katkıları nedeniyle Atina'da ödül verdi.

"GÖÇMEN SORUNUNA, ADİL BİR AVRUPA YAKLAŞIMI GEREKLİ"

AB Komisyonunun Yunan Başkan Yardımcısı Schinas, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın göçmen krizindeki çabalarının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığını belirterek, "Göçmen sorununa, özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir Avrupa yaklaşımı tek yoldur." dedi.

Mitarakis de Yunanistan'ın göçmen sorununu kontrol altına almasında ve sert ama adil bir göçmen politikası uygulamasında Schinas'ın katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye-Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinen Mitarakis, bu olayın insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi.