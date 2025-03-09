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ABD'nin kanatları arasından ayrılmak zorunda kalan Avrupa Birliği ülkeleri, zor günler geçiriyor.

Donald Trump'ın tehditleri sonrası kendi savunma sistemlerine yatırım yapma ve daha çok bütçe ayırma kararı alan AB ülkeleri, bir komisyonda daha bir araya geldi.

TÜRKİYE'Yİ DE DAHİL EDELİM MÜZAKERESİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği'nin yeni 150 milyar Euro'luk savunma bütçesinden Türkiye'nin de yararlanmasını istemesi Avrupa gündemine damga vurdu.

"TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

7 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Scholz, Avrupa savunma endüstrisinin finansmanına ilişkin, AB Komisyonun iyi önerilerde bulunduğunu aktararak, "Avrupa düzeyinde yakın koordinasyon içinde olmamız ve İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB dışındaki ortaklarla da görüşmemiz iyidir.

Bu kredilerle desteklenebilecek projelerin, Almanya gibi bu tür kredileri kullanmayan ülkelerin yanı sıra İngiltere, Norveç, İsviçre veya Türkiye gibi AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın çalışan ülkelere de açık olması bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

MACRON KARŞI ÇIKIYOR

Avrupa savunma endüstrisinin finansmanın görüşüldüğü AB Komisyonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fondan AB'ye üye olmayan ülkelerin yararlanması önerisine karşı çıktığını yazan Batı basını, "Ancak Fransa'nın muhalefetine rağmen, birlik dışındaki ülkelerin bütçeyi kullanması kararının çıkabileceği yorumu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE AB'NİN GARANTÖRÜ

Yunan basınında, AB Komisyonu'nda Türkiye'nin giderek artan ilgisinin dikkat çekildiği çarpıcı bir analiz yayımlandı.

"Yeni savaşta Avrupa ve Türkiye" başlıklı yazıda, silahlanmanın yeni dinamikleri üzerinde duruldu.

Analiz, AB'nin Türkiye'nin Avrupa'daki aktif rolünü kabul ettiğine dikkat çekti. Özellikle Türkiye'nin yalnızca arabulucu değil, aynı zamanda AB'ye güvenlik garantörü olarak da önemli bir pozisyon kazandığı vurgulandı. Bu gelişmenin, Türkiye'nin bölgedeki stratejik rolünü pekiştirdiği ifade edildi.

Bu bağlamda, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma şirketlerinden İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde imzalanan ortaklık anlaşmasının tesadüf olmadığı ifade edildi.

Bu işbirliği, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve Avrupa ile olan stratejik ilişkilerinin derinleşmesini yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.