AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Avrupa Birliği yeni üyeler için hazır olmalı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, birliğin genişleyeceği sinyalini vererek buna hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

İHA

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Slovenya’da katıldığı bir forumda Avrupa Birliği’ne (AB) yeni üyelerin kabul süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Michel, birliğin yeni üyeler için hazır olması gerektiğini söyledi.

"Yeni üyeler için hazır olmalıyız"

Charles Michel, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği 2030’a kadar yeni üyeleri kabul etmek için hazır olmalı. Bu çok hırslı bir şey ama gerekli. Zaten bu durum ciddi olduğumuzu gösteriyor.”

Yeni üye olabilecek ülkeler ve durumları

Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen ülkelerin iç politikalarında bağımsız yargı, organize suçla ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda reformların yapılması gerektiğini belirten Michel, Avrupa Birliği’nin genişlemesi için bazı yeniliklerin de uygulanması gerektiğini söyledi.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde farklı aşamalarda olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun, gelecek ekim ayında birliğe üye olmak isteyen ülkelerin kabulü hakkında bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.