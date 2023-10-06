AB Konseyi Başkanı'nın yanıtlayamadığı Karabağ sorusu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesinin ardından AB'nin 30 yıl boyunca neden sessiz kaldığı, Ermenistan adına konuşarak tarafsız bir arabulucu olup olamayacakları sorusuna yanıt veremedi.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 32 yıl sonra resmen lağvedildi.

Bölgenin tamamen Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesiyle yeni bir süreç başladı.

AB Konseyi Başkanı'nın yanıtlayamadığı soru: 30 yıldır neredeydiniz?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan televizyonu İTV'nin haber müdürü olan Fikret Dolukhanov, Michel'e Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edildiği döneme atıfta bulunarak 'AB'nin neden 30 yıldır sessiz kaldığını, şimdi Ermenistan adına konuşur olduğunu ve bundan sonra tarafsız bir arabulucu rolü oynayıp oynayamayacağı' sorusunu yöneltti.

Michel, AB'nin 30 yıldır neden sessiz kaldığına ilişkin soruya yanıt vermezken arabuluculuk sorusuyla ilgili ise "Evet, AB tarafsız bir arabulucudur çünkü bizim gizli gündemimiz yok" dedi.

"Biz çok samimiyiz"

AB'nin hedefinin bölgede refah, istikrar, güvenlik ve bağlantılılığı sağlamak olduğunu anlatan Michel, AB'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında 3 yıl önce arabuluculuğa başladığını belirterek mayın haritaları ve alıkoyulanların takası, sınır belirme için kurulan ortak komisyonlar gibi somut konularda ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Michel, "Biz çok samimiyiz. Biz çok dürüstüz. Daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu da anlıyoruz. Bugün de Ermenistan Başkanı ile bu nedenle görüştük" diye konuştu.

4'lü görüşme yapıldı

Öte yandan AST marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geldi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılmama kararı üzerine geçen seferin aksine 4'lü formatta yapılan toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ortak bildirisinde Ermenistan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığına olan bağlılık vurgulandı.

Liderler, AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Karabağ'dan göç kapsamında Ermenistan'a insani yardımların artırılması, Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkının korunmasında mutabık kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın normalleşme sürecine desteklerini vurgulayan liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bildiride, "Liderler, Michel'in 14 Mayıs ve 15 Temmuz 2023 tarihli açıklamalarında belirtildiği üzere Ermenistan ve Azerbaycan'ın egemenliklerinin, sınırlarının dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabalara bağlılıklarını sürdürmektedirler" ifadesi yer aldı.

Liderler ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.