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    AB, korona aşısı için İngiliz şirketle anlaştı

    Avrupa Birliği, ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 21:34
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    AB, korona aşısı için İngiliz şirketle anlaştı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüse karşı geliştirilen olası aşı ön alım stratejisi kapsamında ilk anlaşmanın merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile yapıldığını duyurdu.

    300+100 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

    Geliştirilen aşının koronavirüse karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 300 milyon doz alınacağı belirtilen açıklamada, yapılan sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alımı seçeneğinin de yer aldığı kaydedildi.

    Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK ve Johnson & Johnson ile de benzer anlaşmalar için  istikşafi görüşmeler yapıldığı belirtildi.

    BREZİLYA'DA TEST AŞAMASINDA

    Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

    AB, korona aşısı için İngiliz şirketle anlaştı #1

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