AB korona seyahat listesini açıkladı

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Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınır kapılarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor.

Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle kapattığı dış sınırlarını öncelikli olarak hangi ülkelere açacağına dair listeyi yayınladı.

Türkiye, salgın açısından ‘güvenli’ nitelendirilen ve seyahat uyarısı kaldırılan ülkeler arasında yer almadı.

LİSTEDE TÜRKİYE VE ABD YOK

Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve ABD’ye yönelik seyahat uyarısı da kaldırılmadı.

İşte AB'nin sınır kapılarını açtığı 14 ülke:

Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Urugay.

ÇİN'E ŞART KOŞULDU

Çin’in ise mütekabiliyet temelinde listeye alınabileceği, yani Pekin yönetiminin AB vatandaşlarının seyahatine izin vermesi halinde Brüksel’in de Çin vatandaşlarına izin verileceği belirtildi.