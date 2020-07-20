AB Liderler Zirvesi yeniden uzatıldı

AB üyesi ülke liderleri, cuma gününden beri kurtarma programı ve bütçe konusunu müzakere ediyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda bir türlü anlaşma sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cuma gününden bu yana Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

TOPLANTIYI UZATMA KARARI

Leyts, liderlerin toplantılara bir süre ara verdiklerini, öğleden sonra tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nin 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlanmadığı için program uzatılmıştı.

ZİRVE HAKKINDA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşullarını ele alıyor.

BÜTÇENİN HARCAMA ALANLARI TARTIŞILIYOR

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.