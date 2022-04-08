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    AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Josep Borrell, Ukrayna'ya gitti.
    • AA
    • 08.04.2022 - 20:26
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    AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti

    Rusya-Ukrayna savaşında en trajik görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça şehrinden geldi.

    Rus ordusunun çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntülerinin yankıları sürüyor.

    AB liderlerinden Buça ve Kiev'e ziyaret

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

    Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

    "Buça'da insanlığımız paramparça oldu"

    Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

    AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna nın Buça kentini ziyaret etti #1

    AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

    AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.

    AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna nın Buça kentini ziyaret etti #2

    AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna nın Buça kentini ziyaret etti #3


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