AB mahkemesi, emisyon skandalını karara bağladı

Birlik vatandaşlarının, aracın satın alındığı ülkede dava açabilmesine hükmedildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Almanya merkezli Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurdu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödedi ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kaldı.

ARACIN SATIN ALINDIĞI ÜLKEDE DAVA AÇILABİLİR

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avusturya tüketici koruma derneğinin Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e emisyon manipülasyonu konusunda açtığı davayı karara bağladı.

AB vatandaşlarının, emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmedildi.

GERÇEK DEĞERİNDEN DAHA YÜKSEK FİYATA SATILDI

Almanya'daki Volkswagen firmasının Avusturya'da dava edilebileceğine dikkati çekilen kararda, AB üyesi herhangi bir ülkedeki üreticinin araçlarının emisyon değerlerini yasa dışı manipüle ederek bir başka üye ülkedeki taraflara satması halinde zararın meydana geldiği yerde de dava edilebileceği belirtildi.

Kararda, araçların, emisyon testini manipüle eden yazılım yüklendiği anda kusurlu hale geldiği, bu otomobillerin gerçek değerlerinden daha yüksek fiyata satıldığı kaydedildi.