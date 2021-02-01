AB: Myanmar'da gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı

Brüksel, Myanmar ordusundan seçimlere ve anayasaya saygı göstermesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadığını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki mesajında, Myanmar ordusuna ülke genelindeki baskınlarda yasa dışı şekilde gözaltına alınan çok sayıda kişiyi serbest bırakma çağrısında bulundu.

"SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Michel, "Seçimlerin sonucuna saygı gösterilmeli ve demokratik süreç, yeniden tesis edilmelidir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de darbeyi şiddetle kınadığını bildirdi. Borrell, sosyal medyada, "Seçim sonuçlarına ve anayasaya saygı gösterilmeli. Myanmar halkı demokrasi istiyor. AB, onların yanındadır." mesajını paylaştı.

Myanmar ordusu yönetime el koydu FOTO GALERi

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ülke yönetimine bir yıllığına el koyduğunu duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi'ni (USDP) destekliyor.

Myanmar ordusu, yönetime el koydu ViDEO