AB, Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacak Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Avrupa, Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. Avrupa bu kez de Rusya'nın elmas varlığına gözünü dikti.

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Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatacaklarını ve Rusya ile elmas ticaretini kısıtlayacaklarını söyledi.

Michel, AB ve üye ülkelerin, Ukrayna'ya şimdiye kadar 70 milyar avronun üzerinde yardımda bulunduğunu belirtti.

Michel, AB'nin Rusya'yı engellemek için yaptırım paketleriyle kapsamlı adımlar attığına işaret ederek, "Artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandık." diye konuştu.

Rusya'nın kritik malzemelere erişimini önlemeye devam

Rusya'nın kritik malzemelere erişimini önlemeye devam ettiklerini anlatan Michel, yeni tedbirler alacaklarının altını çizdi.

"Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız"

Bu kez yeni bir söylem olarak, "Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız." ifadesini kullanan Michel, G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

AB'nin değerlerini ve menfaatlerini muhafaza etmekte kararlı olduğuna dikkati çeken Michel, "Ayrışmak istemiyoruz ama aşırı bağımlılıklarımız azaltmak ve riski düşürmek istiyoruz." dedi.

G7 zirvesi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davetli.