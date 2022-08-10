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    AB, Rus turistlere Schengen vizesini yasaklamayı değerlendiriyor

    Rusya vatandaşlarına olası vize yasağına ilişkin taslak, Brüksel'in gündemine girdi. Almanya'dan sonuçla ilgili yapılan açıklamada, "Sabırlı olun" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:08
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    AB, Rus turistlere Schengen vizesini yasaklamayı değerlendiriyor

    Finlandiya ve Estonya'nın, Rus turistlere yönelik vize yasağı önerisi, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

    Başbakanlar Sanna Marin ve Kaja Kallas, Ukrayna'nın saldırı altında olduğu bir dönemde Rus turistlerin AB topraklarında seyahat etmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

    Ruslara vize yasağı tartışması

    Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesini yasaklama önerisi, AB'de tartışmaya sunuldu.

    Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Taslak, bazı ülkeler tarafından AB'ye sunuldu ve dolayısıyla gündemde. Alman hükümeti, bu konuda kabine üyeleri arasında ve AB içinde görüşmeler yapmak zorunda." dedi.

    Almanya: Sabırlı olun

    TASS'ın haberine göre, tartışmaların henüz tamamlanmadığını söyleyen Hebestreit, "Bu yüzden ara sonuçlar hakkında bilgi veremem. Sabırlı olmanızı rica ediyorum." ifadesini kullandı.

    Yasağın kapsamı belli oldu

    Almanya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Andrea Sasse ise vize yasağıyla ilgili önerinin, ağustos ayının sonunda Prag'da yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınabileceğini belirtti.

    Sasse, taslağın yalnızca Rusya'dan gelen turistleri değil, aynı zamanda Rusya Federasyonu sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve AB vatandaşlarının akrabalarını da kapsadığını sözlerine ekledi.

    AB, Rus turistlere Schengen vizesini yasaklamayı değerlendiriyor #1

    Estonya ve Finlandiya'nın açıklamaları

    Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslara turist vizesi vermeyi durdurun. Avrupa'yı ziyaret etmek bir insan hakkı değil, bir ayrıcalıktır." demişti.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Rusya, Avrupa'da saldırgan ve acımasız bir savaş yürütürken, aynı zamanda Rusların normal bir hayat yaşayabilmesi, Avrupa'da seyahat edebilmesi, turist olabilmesi doğru değil." diye konuşmuştu.


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