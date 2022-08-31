AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda anlaştı

AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştı. Borrell, "Birçok Rus'un, savaş yokmuş gibi seyahat ettiğini gördük" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan Batılı yaptırımlar, ekonomiden turizme hemen her alanı etkiliyor.

Batı ve Moskova yönetimi arasında iplerin tamamen gerildiği bu dönemde enerjide yaşanan sıkıntılara seyahat sorunu da eklendi.

2007 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında yapılan vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınacağına ilişkin tartışmalar, son dönemde kıta gündemini meşgul etti.

Vize kolaylığı anlaşması askıya alındı

AB ülkeleri arasında konuya ilişkin görüşmelerde karara varıldı. Buna göre birlik üyesi ülkeler, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda anlaştı.

Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Prag'da iki günlük dışişleri bakanları toplantısının sonunda düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

Ruslara verilen vizelerin sayısı önemli ölçüde azalacak

"Avrupa Birliği-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının tamamen askıya alınması konusunda anlaştık. Bu, AB üye ülkeleri tarafından verilen yeni vizelerin sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Daha zor olacak, daha uzun sürecek."

Bu arada konuyla ilgili diplomatlar, üye ülkeler arasında tam mutabakat olmadığı için AB dışişleri bakanlarının Ruslara yönelik kapsamlı bir seyahat vizesi yasağı konusunda hemen anlaşamayacağını belirtti.



Borrell: Ukrayna'da savaş yokmuş gibi seyahat ediyorlardı

Borrell, yaptığı açıklamada, temmuz ortasından bu yana Rusya'dan komşu ülkelere yapılan sınır geçişlerinde önemli bir artış olduğuna dikkati çekti.

Aynı AB yetkilisi, "Bu durum, komşu devletler için bir güvenlik riski haline geldi. Buna ek olarak, birçok Rus'un Ukrayna'da savaş yokmuş gibi eğlence ve alışveriş için seyahat ettiğini gördük." diye konuştu.

"Kendimizi savaşa karşı çıkanlardan ayrı tutmak da istemiyoruz"

Bundan sonra yapılacak başvuruların ciddi incelemeden geçeceğini kaydeden Borrell, "Kendimizi Ukrayna'daki savaşa karşı çıkanlardan, Rus sivil toplumundan ayrı tutmak da istemiyoruz." diye konuştu.

Tam vize yasağını savunanlar ve karşı çıkanlar

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı AB üyeleri, Rus vatandaşlarına toptan vize yasağı getirilmesini istiyordu.

Ancak bu öneriye Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyordu.

Bazı pasaportlar tanınmayacak, milyonlarca vize incelenecek

AB dışişleri bakanlarının uzlaşısıyla Kırım gibi Ukrayna'ya ait ancak Rusya'nın işgali altında bulunan topraklarda verilen Rus pasaportları da tanınmayacak.

Bunların dışında bugünkü toplantıdan çıkan karara göre, AB ülkelerince daha önce Rus vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin durumu incelenecek ve bunların ne olacağına ilişkin çalışma yapılacak.

Bakanlar, yaklaşık 12 milyon geçerli vizeyi kapsayan "bu karmaşık durum" için AB Komisyonu'nu çalışma yürütmeye ve bir kılavuz oluşturmaya davet etti.

Rusya'dan AB ülkelerine geçişlerde artış

Borrell'in verdiği bilgiye göre, temmuz ayından beri Rusya'dan komşu AB ülkelerine geçişler hatırı sayılır şekilde arttı.

Buna gerekçe olarak AB ile Rusya arasında havayolu taşımacılığının aylar önce kesilmiş olması gösteriliyor. Ruslar, komşu ülkelere geçerek oralardan diğer AB ülkelerine hava yoluyla seyahat edebiliyor.

Komşu ülkeler Rusya'dan girişleri sınırlayabilecek

AA'nın aktardığına göre, Borrell, ayrıca Rusya'ya sınırı bulunan AB ülkelerinin Ruslara girişleri sınırlandırma konusunda ulusal düzeyde kendi tedbirini alabileceğini kaydetti.

Bunun Schengen kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Borrell, ulusal tedbirlerin vizelerin verilmesinde ve sınır geçişlerinde uygulanabileceğini, üye ülkelerin Schengen kuralları çerçevesinde birçok seçeneği bulunduğunu aktardı.

AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı durdurmuştu.