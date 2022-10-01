AB: Rusya'da seferberlikten kaçanlar Avrupa'da kalamaz

Johansson, üye devletlere güvenlik değerlendirmesini hatırlattı. AB yetkilisi, "90 günden fazla kalmak isteyenlere vize vermeyin" çağrısında bulundu.

İçişlerinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Ylva Johansson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik emrinden kaçanlar konusunda uyardı.

Askere gitmek istemeyen Rus vatandaşları, soluğu komşu ülkelerde alıyor.

"90 günden fazla kalmayı düşünenlere vize verilmemeli"

Söz konusu kişiler, Avrupa Birliği (AB) vizesi almadan önce sıkı güvenlik değerlendirmesine tabi tutulacak.

Johansson, "Üye devletlerin kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapması gerekiyor. 90 günden fazla kalmayı düşünenlere vize verilmemeli." dedi.

Kısa süreli Schengen uyarısı

AB üyesi ülkelere seslenen Johansson, ülkelerini terk eden Rusların kısa süreli Schengen vize başvurularının kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Johansson, turist vizesine başvurma hakkının temel bir hak olan sığınma başvurusu hakkıyla karıştırılmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Johansson: AB'ye turist vizesi ayrıcalık

Aynı AB yetkilisi, Schengen bölgesine yönelik turist vizesinin bir "ayrıcalık" olduğunu savundu.