AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirme kararı aldı

Avrupa Birliği Zirvesinin ilk gününün ardından, zirve bildirisindeki Rusya bölümü açıklandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ilk toplantı günü sona erdi.

İlk günün ardından zirve bildirisinin Rusya ile ilgili bölümü açıklandı.

AB liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini değerlendirme kararı aldığını bildirdi.

MİNSK ANLAŞMALARINI UYGULAMASI ÇAĞRISI

AB Konseyi, Rusya yönetiminin daha yapıcı ilişki sergilemesi, ayrıca AB ve AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkelere karşı eylemlerini durdurması yönündeki beklentiyi bildirdi. Bildiride,

AB'nin tavrında değişiklik olabilmesi için Rusya'ya Minsk anlaşmalarını uygulaması çağrısı yer aldı.

''EKONOMİK YAPTIRIMLARI DA İÇEREN TEDBİR SEÇENEKLERİ''

Rusya'nın 'zararlı, yasa dışı ve yıkıcı' faaliyetlerine karşı AB üyelerinin sağlam ve koordineli karşılık vermesinin öneminin altı çizilen bildiride, AB'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde elindeki araçlardan tam olarak faydalanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bildiride, "Bu amaçla AB Konseyi, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini sunmaya davet etmektedir." ifadesi yer aldı.

AB liderleri ayrıca Birlik'in doğusundaki ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin ve Orta Asya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

AB, RUSYA'NIN ÖZGÜRLÜKLERİ SINIRLANDIRMASINI KINADI

AB’nin, çıkarlarının bulunduğu alanlarda Rusya ile 'seçici ilişki' kurulmasına açık olduğu belirtilen bildiride, özellikle iklim ve çevre, sağlık ile İran nükleer anlaşması, Suriye, Libya gibi uluslararası meselelerde şartları ve kozları da içerecek somut seçenekler geliştirilmesi için AB Komisyonu’na ve AB Yüksek Temsilcisine çağrı yapıldı.

Bildiride, "AB Konseyi, bu kapsamda Rusya ile diyaloğun şartları ve formatlarını araştıracaktır.” İfadesi kullanıldı.

AB liderleri, Rusya’da temel özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve sivil toplumun alanının daraltılmasını kınadı.