AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı

AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya ve ona yardım eden Belarus'a yönelik yapılan yeni yaptırımları duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, konuşmasında AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

SPUTNİK VE RUSSİA TODAY AB'DE YASAKLANACAK

Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildiren Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

DAHA FAZLA RUS MİLYARDER KARA LİSTEYE ALINACAK

Leyen, "Daha fazla Rus milyarderini kara listeye alacağız." dedi.

İLK KEZ SAVAŞTAKİ BİR ÜLKE İÇİN SİLAH ALIMI VE TESLİMATI FİNANSE EDİLECEK

Öte yandan yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecekleri de açıklandı.