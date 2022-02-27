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    AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı

    AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 19:59
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    AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı

    Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya ve ona yardım eden Belarus'a yönelik yapılan yeni yaptırımları duyurdu.

    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, konuşmasında AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

    SPUTNİK VE RUSSİA TODAY AB'DE YASAKLANACAK

    Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildiren Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

    DAHA FAZLA RUS MİLYARDER KARA LİSTEYE ALINACAK

    Leyen, "Daha fazla Rus milyarderini kara listeye alacağız." dedi.

    İLK KEZ SAVAŞTAKİ BİR ÜLKE İÇİN SİLAH ALIMI VE TESLİMATI FİNANSE EDİLECEK

    Öte yandan yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecekleri de açıklandı.

    AB, Rusya ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı #1


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