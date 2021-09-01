AB: Suriye'den sızan petrolden endişeliyiz

Brüksel, denize ulaşan petrolün yol açabileceği çevresel etkilere işaret etti. Bölgeye petrol toplama gemisi gönderilmesi kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği'nden (AB), Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Suriye'deki bir rafineride yaşanan petrol sızıntısının farkında olduklarını belirtti.

"ÇEVRESEL ETKİLERİ KONUSUNDA..."

McPhie, "Sızan petrolün olası ciddi çevresel etkileri konusunda çok endişeliyiz." dedi. Kıbrıs makamlarının durumu yakından takip ettiklerini ve harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

PETROL TOPLAMA GEMİSİ BÖLGEYE GÖNDERİLECEK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sızıntı konusunda Avrupa Deniz Koruma Ajansı'ndan (EMSA) teknik destek talep ettiğini aktaran McPhie, EMSA'nın bölgeye bir petrol toplama gemisi göndermek için harekete geçtiğini kaydetti.

SURİYE'DEKİ PETROL SIZINTISI

Esad rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.



Foto: AP