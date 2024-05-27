AB Temsilcisi Josep Borrell'dan Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Ne zaman biri Netanyahu’nun hoşuna gitmeyecek bir şey yapsa, hemen antisemitizmle suçlanıyor. Bu tür yorumlar göz korkutmaya yöneliktir" dedi.

AA

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

Durmak bilmeyen İsrail, bir kez daha Refah'a saldırdı.

Filistinlilerin çadırlarını bombalayan katiller ordusunun saldırısında, 23'ü kadın ve çocuk olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybetti.

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıya bir tepki de AB'den geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

"Mahkeme korkutuluyor, antisemitizmle suçlanıyor"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusuna değinen Borrell, şunları söyledi:

UCM'nin çalışmalarına saygı duymalıyız ve mahkemenin bu girişim hakkında ne düşündüğüne sindirme, korkutma olmadan karar vermesini sağlamalıyız. Ne yazık ki durum böyle değil. Mahkeme korkutuluyor ve antisemitizmle suçlanıyor. Netanyahu hükümetinin hoşlanmadığı bir şey yapan herkes gibi. UCM savcısına yönelik Yahudi düşmanlığı suçlaması kesinlikle kabul edilemez.

"Mahkeme kararının uygulanmasını da gözetmemiz gerekiyor"

Borrell, UAD'nin 24 Mayıs'ta verdiği yeni tedbir kararlarına da değinerek "Burada da yine sadece saygı göstermekle kalmayıp, mahkeme kararının uygulanmasını da gözetmemiz gerekiyor. Ne yazık ki İsrail'in, durdurulması istenen askeri harekata devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Maalesef bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu gerçekten bir ikilem." diyen Borrell, bugün AB dışişleri bakanları toplantısında bu konunun ele alınacağını kaydetti.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)