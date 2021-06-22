AB, Türkiye'deki sığınmacılara destek konusunu görüşecek

Brüksel'deki zirvede, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mültecilerin durumu ele alınacak.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, 24-25 Haziran'da düzenlenecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, toplantıda, "Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.

Spinant, günlük basın toplantısında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine değindi.

DOĞU AKDENİZ, GÖÇ, AFGANİSTAN...

İki liderin AB-Türkiye ilişkileri, koronavirüs ile mücadele, Ticaret ve Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz’deki durum, göç konusu ve Afganistan’daki gelişmeleri ele aldığını anımsatan Spinant, telefon görüşmesinin 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

"Mart ayındaki son toplantı, Komisyon'u Türkiye ile ilişkiler alanında geniş kapsamlı konularda çalışmaya davet etmişti." diyen Spinant, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACILARA DESTEK KONUSU GÜNDEMDE

"Başkan (Ursula von der Leyen), elbette Konsey'deki ortaklarıyla Türkiye'ye ilişkin çalışmamızın sonuçları hakkında görüşecek. Bu görüşme elbette göç desteği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek konusunu da içerecek. Komisyon bu konudaki tedbirler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Başkan da tavrını ve vardığı sonuçları Konsey ile paylaşacak."

AB liderleri, Brüksel’deki zirve toplantısında koronavirüs, ekonomik iyileşme, göç ve Rusya ile ilişkileri de ele alacak.