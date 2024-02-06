AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım ödemelerine mart ayında başlayacak Brüksel'den yapılan açıklamada, Kiev için finansman sağlamaya devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Ödemelere mart ayında başlamayı hedefliyoruz" denildi.

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AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yardım ödemelerinin tarihini açıkladı.

Yardım paketi, Macaristan'ın itirazları nedeniyle bir süredir hayata geçirilemiyordu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ikna turlarının ardından plana onay verdi.

Leyen, AB'nin 50 milyar euroluk Ukrayna Yardım fonundan ödemelere mart ayında başlamayı hedeflediğini söyledi.

50 milyar euro için anlaşma imzaladılar

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, 5 Şubat'ta Ukrayna'ya yardıma ilişkin 50 milyar euro tutarında ön anlaşma imzaladı.

Leyen, "Dün gece 50 milyar euroluk Ukrayna yardımına ilişkin siyasi anlaşma ileriye doğru atılmış büyük bir adım." dedi.

"Ukrayna cesur ortak"

Ukrayna basınının aktardığına göre, Kiev'i "cesur ortak" şeklinde tanımlayan Leyen, şöyle devam etti:

Aday üyemiz için çok ihtiyaç duyulan finansmanı ve öngörülebilirliği sağlamaya devam edeceğiz. Ödemelere mart ayında başlamayı hedefliyoruz.

33 milyar euro kredi, 17 milyar euro hibe

Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) adı verilen bir AB bütçesinin parçası olan 50 milyar euro, 33 milyar euro kredi ve 17 milyar euro hibeden oluşuyor.

"Kızıldeniz'de ciddi güvenlik sorunu yaşanıyor"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de zirvede tartışılan bir diğer konu, Orta Doğu'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

Michel, "Öncelikle bölgesel gerilimin önlenmesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Dünya için ekonomik olarak da sorun teşkil eden Kızıldeniz'de ciddi bir güvenlik sorunu yaşanıyor." dedi.

"Her sivil hayata saygı gösterilmeli"

Gazze'deki insani durumla ilgili ise Michel, şunları kaydetti:

İnsani durum açısından her sivilin hayatı önemlidir ve her sivil hayata saygı gösterilmelidir.



Çifte standardı önleyen uluslararası hukuk, insani yardıma, gıdaya, ilaca, yakıta erişim sorununu çözmek için kararlı olmak anlamına geliyor. Bu hayati önem taşıyor.

Michel ayrıca sahada bu zor işi yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.