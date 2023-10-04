AB ülkeleri, göç anlaşmasında mutabakata varmaya çalışıyor 27 ülkeli blok, Polonya ve Macaristan'ın itirazlarına rağmen anlaşma sağlamayı hedefliyor. Mutabakatın, 2024'te yapılacak seçimlerden önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin temsilcileri, mülteciler ve göçmenlere bakım görevinin paylaşılması konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla toplandı.

Brüksel'de yapılan toplantı, İtalya ve Almanya arasında yardım gemileri konusunda yaşanan son anlaşmazlığın üstesinden gelmek hedefiyle gerçekleştirildi.

Avrupa'da göç tartışması

Kaynaklar, yıl sonuna kadar AB müzakerelerine başkanlık edecek olan İspanya tarafından önerilen geçici anlaşmanın değiştirilmiş metnini ele almak üzere toplanacaklarını söyledi.

İtalya'nın Lampedusa Adası, son günlerde göçmen akınına uğruyor. İtalya, göçmenleri durdurmak için bazı tedbirler aldı.

Anlaşma için son şans

Toplantı, bloğun 27 ülke liderinin, Lampedusa da dahil olmak üzere Akdeniz üzerinden artan göçler nedeniyle düzensiz göçü tartışacakları perşembe ve cuma günü İspanya'da düzenlenecek zirveden önce bir anlaşmaya varmak için son şans.

STK'ların insanları denizden kurtarmasıyla ilgili anlaşmazlık, geçen hafta AB'nin göç bakanları arasında anlaşmaya varılmasını engelledi.

Ancak blok anlaşmayı, Almanya'da 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Polonya'daki kritik seçimler öncesinde gerçekleştirmeye istekli.

İki ülke karşı çıkıyor

Polonya ve Macaristan gibi ülkeler, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenlere ev sahipliği yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Fakat 27 ülke, her iki ülkenin tek başına engelleyemeyeceği çoğunluk anlaşmasına varabilir.