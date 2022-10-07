AB ülkelerinde 1 ayda 2 bin sığınmacı çocuk kayboldu

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre sadece temmuz ayında, AB genelinde 2 bin çocuk sığınmacı kayboldu. Bu sayı sadece Avusturya'da 2022'de 5 bine çıkıyor.

Son yılların en büyük küresel problemlerinden biri düzensiz göç.

Daha iyi bir yaşam için özellikle Orta Doğu ve Afrika'dan umut yolculuğuna çıkan milyonlarca insan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Binlercesi yolda çeşitli trajik olaylarla hayatını kaybeden göçmenlerin ulaştıkları AB ülkelerinde de güvenlikleri güvence altında değil.

Özellikle de kıtaya ulaşan çocuklarda kayıp oranlarının artması dikkat çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat bu kapsamda verilerini paylaştı.

1 ayda 2 bin çocuk kayboldu

Verilere göre sadece temmuz ayında, AB genelinde 2 bin çocuk sığınmacı kayıplara karıştı.

En çok kayıp vakasının yaşandığı ülkeler Bulgaristan ve Avusturya oldu.

Avusturya Mülteci Ajansı uzmanlarına göre Viyana hükümeti, Dublin Tüzüğü uyarınca, reşit olmayan sığınmacıları, ailelerinin bulunduğu ülkelere gönderiyor. Bu nedenle bazı çocuklar, başvurudan hemen sonra haber vermeden kampları terk ediyor.

2022'de 5 bin çocuk kayboldu

Bu yıl içerisinde çoğu Afganistan vatandaşı 5 bin çocuğun Avusturya'daki kamplardan ayrılarak kaybolduğu belirtiliyor.

Sığınmacı çocukların kayıplara karıştığı bir diğer ülke Hollanda.

Ağustos ayına kadar 85 çocuk, haber vermeden sığınma merkezinden ayrıldı.

İnsan kaçakçılarının eline düşmüş olabilir

Uzmanlar, kamplardaki çocukların insan kaçakçılarının eline düştüğüne dikkati çekiyor.

2018-2020 yılları arasında 18 binden fazla çocuk kayboldu

Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklarla ilgili çalışma yürüten medya kuruluşu Lost in Europe 2018-2020 yılları arasında 18 binden fazla çocuk sığınmacının Avrupa'da kaybolduğunu açıklamıştı.