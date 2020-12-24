AB ve İngiltere, ticaret anlaşmasına vardı

AB ve İngiltere, ticaret anlaşmasına vardı

Çıkmaza giren görüşmeler, nihayet bir sonuca ulaştı. "Anlaşma, harika bir haber" açıklaması yapan Londra yönetimi, bundan sonraki süreci özetledi.

Brüksel-Londra hattında yıllar süren zorlu görüşmeler, ürünlerin gümrüksüz ticaretine izin veren tarihi çözümle sona erdi.

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.

İNGİLİZ BASINI: TARİHİ ANLAŞMA

İngiliz basını, anlaşmanın önemine dikkat çekti. Guardian'ın haberine göre, Brexit geçiş döneminin bitiminden bir hafta önce, Londra'nın Brüksel ile gelecekteki ticaret ve güvenlik ilişkilerine yönelik tarihi bir anlaşma yapıldı.

İngiltere, 31 Aralık'ta tek pazar ve gümrük birliğinden çıkacak. Bununla birlikte ürünlerin gümrük vergisinden muaf bir şekilde ticareti ve adli iş birliğine imkan veren yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek.

ANLAŞMA ÖNCESİ TELEFON TRAFİĞİ

Brüksel ile Londra arasındaki anlaşma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen yoğun telefon görüşmelerinin ardından geldi.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VAR

Johnson, anlaşma öncesinde çarşamba günü geç saatlerde kabinesine yaptığı açıklamada, her iki tarafın egemenliğine saygı duyduğunu söyledi.

Anlaşma, sivil nükleer işbirliği ve enerji bağlantılarından balıkçılık ve havacılığa kadar değişen konularda hükümler içeriyor.

İNGİLİZ BAŞBAKAN'IN SEVİNCİ

Boris Johnson, anlaşma sonrasında Twitter hesabından fotoğraflı paylaşımına "Anlaşma yapıldı" notunu düştü. Johnson'ın, son derece keyifli olduğu görüldü.

"PARAMIZIN KONTROLÜNÜ GERİ ALDIK"

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık sularımızın kontrolünü geri aldık. Anlaşma, İngiltere'nin her yerindeki aileler ve işletmeler için harika bir haber." denildi.

"SIFIR VERGİ, SIFIR KOTA"

Açıklamada, "AB ile bugüne kadar ulaşılan sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayalı ilk serbest ticaret anlaşmasını imzaladık. Anlaşma, her iki tarafın da imzaladığı en büyük ikili ticaret anlaşması ve 2019'da 668 milyar sterlin değerinde ticareti kapsıyor." bilgisi paylaşıldı.

"1 OCAK'TA TAM BAĞIMSIZLIĞA SAHİP OLACAĞIZ"

İngiltere'nin artık AB kurallarına bağlı olmadığı aktarılırken, "Egemenliğin geri verilmesiyle ilgili tüm önemli kırmızı çizgilerimizi gerçekleştirdik. Bu da 1 Ocak 2021'de tam siyasi ve ekonomik bağımsızlığa sahip olacağımız anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

"ŞİMDİ DİĞER ORTAKLARLA TİCARET ANLAŞMALARI YAPABİLİRİZ"

Avrupa Birliği ile varılan anlaşmanın ardından İngiltere'ye getirilecek puan temelli göçmenlik sisteminin, ülkeye kimlerin gireceğini tamamen kontrol altına alacağı, serbest dolaşımın sona ereceği vurgulanarak, açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Artık bağımsız bir ticaret ülkesi olarak kullanabileceğimiz harika fırsatlardan tam olarak yararlanarak, dünyanın dört bir yanındaki diğer ortaklarla ticaret anlaşmaları yapabiliriz."

BRÜKSEL: "İYİ BİR ANLAŞMA"

Sonunda bir anlaşmaya vardıklarını dile getiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Uzun ve dolambaçlı bir yoldu ama iyi bir anlaşma oldu. Biz uzun süredir müttefikiz." dedi.

Leyen, rekabet kurallarının adil olacağını ve bu şekilde kalmaya devam edeceğini, AB kuralları ve standartlarına "saygı gösterileceğini" söyledi.