AB ve NATO uçağı zorla indirip muhalif gazeteciyi gözaltına alan Belarus'u kınadı

Belarus'un Ryanair'e ait bir yolcu uçağını "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle başkent Minsk'e indirmesi AB ve NATO tarafından eleştirildi.

Belaras’un Ryanair’e ait Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağı “bomba ihbarı” gerekçesiyle Minsk’e indirildi.

Uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması Avrupa Birliği ve NATO tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

“ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ OLAYI SORUŞTURULMALI”

AB Konseyi başkanı Charles Michel, söz konusu uçağın Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, olayın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından soruşturulmasını istedi.

Michel, muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in uçaktan zorla indirilerek gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Protaseviç'in derhal bırakılması çağrısında bulunan AB Konseyi Michel, "AB liderleri, yarınki AB Konseyi Toplantısında eşi görülmemiş bu olayı ele alacak. Bu olay sonuçsuz kalmayacak." ifadesine yer verdi.

“SONUÇSUZ KALMAMALI”

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e "zorla indirilmesinin kabul edilemez olduğunu" belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Uluslararası hava ulaştırma kurallarının ihlalinin sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

"YOLCULARIN SELAMETİNDEN BELARUS SORUMLU"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, von der Leyen gibi olay için "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu ve yolcularla uçağın selametinden Belarus'un sorumlu olacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu uluslararası soruşturma gerektiren ciddi ve tehlikeli bir olay." ifadesini kullandı.

SAVAŞ UÇAKLARI TAKİP ETMİŞTİ

Söz konusu uçağa güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı açıklanmıştı.