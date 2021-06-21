AB: Yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşacağız

Aşı teslimatlarına işaret eden Brüksel, temmuz ayında istenilen düzeye ulaşabileceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, kıta genelinde yürütülen koronavirüs aşılama kampanyalarına ilişkin konuştu.

Keersmaecker, halihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını aktardı.

"TEMMUZ İTİBARIYLA..."

Mevcut aşılar ve gelecek teslimatlar göz önüne alındığında temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.

4 AŞI KULLANILIYOR

Geçen haftanın verilerine göre, haftada 25 milyondan fazla aşılama yapıldığını dile getiren Keersmaecker, üye ülkeler arasındaki farkların kapatılması için çalışıldığını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıları kapsıyor.