AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ölümcül teçhizat sağlayacağız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında Ukrayna'ya ölümcül teçhizat sağlanacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada ana gündem maddesi haline geldi.

AB ülkeleri bir çok koldan Rusya'ya ağır yaptırımlar getirdi ve bu yaptırımların giderek dahada artacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları konuyla ilgili, Rusya’ya yönelik atılacak adımları görüşmek üzere bir araya geldi.

"KONSEY CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAK BİR DİZİ ÖNLEM ÜZERİNDE ANLAŞTI"

Toplantı sonrası açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız askeri saldırganlığı ve artan durum göz önüne alındığında Konsey bugün Rusya'nın eylemleri nedeniyle ciddi sonuçlar doğuracak yeni bir dizi önlem üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bu tür kararlar, AB'nin ortakları ve müttefikleri ile yakın koordinasyon içinde alındı’’ ifadelerini kullandı.





YAPIRIMLAR NETLEŞTİ

AB’nin aldığı yeni kararların detaylarını paylaşan Borrell, “İlk olarak Konsey, Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma ve sivil nüfusu devam eden askeri saldırılara karşı koruma yeteneklerinin ve direncinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak iki yardım tedbirini kabul etti. Toplam değeri 500 kilyon euro olan yardım önlemleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ilk kez ölümcül teçhizat da dahil olmak üzere teçhizat ve malzeme tedarikini finanse edecek” dedi.





"TARİHTE İLK KEZ AB, ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE ÖLÜMCÜL EKİPMAN SAĞLAYACAK"

“Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın talebinin ardından Ukrayna ordusuna öldürücü ve öldürücü olmayan malzeme tedarikini finanse etmek için iki acil yardım önlemi için Avrupa Barış Tesisi'ni harekete geçirerek derhal yanıt veriyoruz” ifadelerini kullanan Borrell, “Tarihte ilk kez AB, üçüncü bir ülkeye ölümcül ekipman sağlayacak. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Ukrayna halkının yanındayız’’ dedi.





RUSYA'YA HAVA SAHASI KAPATILACAK

Borrell, "İkinci olarak Konsey havacılık ve finansla ilgili ciddi kısıtlayıcı tedbirler kabul etti. AB üye devletleri, pazarlama taşıyıcısı dahil olmak üzere Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen herhangi bir uçağa veya herhangi bir Rus tescilli hava aracına veya sahip olunan Rus olmayan tescilli hava araçlarına iniş, kalkış veya topraklarından uçma iznini reddedecektir. Bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından kiralanmış veya başka bir şekilde kontrol edilenler dahil’’ ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca Rusya Merkez Bankası veya Rusya Merkez Bankası adına veya emrinde hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kurum veya kuruluş ile işlem yapılmasının yasaklanacağını belirtti.





AB, SALDIRIYI KINIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınadıklarını belirterek Rusya’yı çekilmeye davet eden Borrell, "Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı nedensiz ve haksız askeri saldırısını ve Belarus'un bu saldırganlığa karışmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır. Avrupa Birliği, Rusya'nın askeri eylemlerini derhal durdurmasını, tüm güçlerini ve askeri teçhizatı tüm Ukrayna topraklarından koşulsuz olarak geri çekmesini ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına tam olarak saygı duymasını talep ediyor. Avrupa Konseyi, Rusya ve Rusya destekli silahlı oluşumları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya ve dezenformasyon kampanyalarını ve siber saldırılarını durdurmaya çağırıyor’’ ifadelerini kullandı.

Borrell, "Sınırları değiştirmek için güç ve zorlamanın 21. yüzyılda yeri yoktur. Gerginlikler ve çatışmalar yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmelidir. AB, komşularıyla yakın işbirliğine devam edecek ve Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini ve bağlılığını yineleyecektir. BM, AGİT, NATO ve G7 içindeki ortaklar ve müttefiklerle güçlü koordinasyonu sürdürecektir’’ dedi.



