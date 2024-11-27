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AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkese dair bir paylaşımda bulundu.

"ATEŞKESİN SÜRMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Borrell yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da ateşkes anlaşması, Orta Doğu'daki yıkıcı durumda bir rahatlama teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve ABD'yi arabuluculukları için tebrik eden Borrell, "Hem Lübnan hem de İsrail vatandaşlarının güvenliğini ve yerinden edilenlerin dönüşünü garanti altına almak için ateşkesin sürmesi artık hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Borrell ayrıca Lübnanlı liderlere, bir başkan seçerek siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunarak, "Lübnanlılar, dış müdahale olmaksızın ülkenin işleri üzerinde tam egemenliğe kavuşma hakkına sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

"SAVAŞI DURDURUN, İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Josep Borell, dün yaptığı açıklamada İsrail'e hitap ederek, Lübnan'da halihazırda yaklaşık 4 bin sivil mağdurun bulunduğunu, 100 bin evin yıkıldığını, Lübnan'ın güneyinin tümüyle yok edildiğini dile getirmiş, ateşkesi uygulamamak için hiçbir geçerli neden olmadığını belirtmişti.

Borrell, İsrail'e yönelik çağrısında "Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın." ifadelerine yer vermişti.

VON DER LEYEN'DEN "ÇOK CESARET VERİCİ BİR HABER" NİTELEMESİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "İsrail ile Hizbullah arasında ilan edilen ateşkes, öncelikle çatışmalardan etkilenen Lübnan ve İsrail halkı için çok cesaret verici bir haber. Lübnan, Hizbullah'ın azalan etkisi sayesinde iç güvenliği ve istikrarı artırma fırsatına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.