ABBA grubu müziği bırakıyor

1970'li yılların en popüler gruplarından ABBA, 40 yıllık aradan sonra hazırlayacağı albümden sonra müziği bırakma kararı aldı.

Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, yeni albümlerini çıkardıktan sonra müziğe veda edeceklerini açıkladı.

Son aylarda 40 yıllık aradan sonra 'Voyage' adında yeni bir albüm çıkaracağını duyuran grup, şimdi de bu albümün son olduğunu duyurdu.

MÜZİĞE VEDA EDECEKLER

Grup, yeni albümün tanıtım ve konserleri sona erdikten sonra müziğe veda edecek.

1982 yılında dağılan grup, bu yılın başında 9. stüdyo albümünü kaydetmek ve önümüzdeki mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak bir dijital sahne şovu için tekrar bir araya gelmişti.

TEKRAR STÜDYOYA GİRMELERİ MUHTEMEL DEĞİL

Grubun üyeleri, 74 yaşındaki Benny Andersson ve 76 yaşındaki Bjorn Ulvaeus, 22 Kasım'da Voyage’ın piyasaya sürülmesinden sonra tekrar stüdyoya girmelerinin muhtemel olmadığını belirtti.