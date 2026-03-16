Abbas Arakçi: İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

ABD-İsrail İran savaşı, 28 Şubat'ta başlamış ve hızla çevre coğrafyalara yayılmıştı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, karşılıklı açıklamalar ve tehditler devam ederken bu kez de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesini hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

"İSRAİL, SAVAŞ SUÇLARINDAN DOLAYI CEZALANDIRILMALIDIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, yakıt depolarının hedef alındığını vurgulayarak, "İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerinde nesiller sürecek etkilere yol açabileceği konusunda uyaran Arakçi, "İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." dedi.