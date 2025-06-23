ABD, 2016’dan bu yana 8 Müslüman ülkeyi bombaladı

ABD, 2016’dan bu yana yürüttüğü askeri operasyonlarda tamamı Müslüman ülkelerden oluşan 8 farklı ülkeyi bombaladı.

Bu ülkeler arasında en uzun süreli askeri müdahaleye sahne olan yer ise Afganistan oldu.

AFGANİSTAN

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD, "teröre karşı savaş" bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti. Bu müdahale, ABD tarihinin en uzun süren savaşı haline geldi. Afganistan’da ABD ve NATO güçleri yaklaşık 20 yıl boyunca Taliban’la çatıştı. 2021’de ABD askerlerini geri çekti, ancak ülkede istikrar hâlâ sağlanabilmiş değil.

PAKİSTAN

ABD, Pakistan'ı doğrudan işgal etmese de özellikle Afganistan sınırındaki bölgelerde, El Kaide ve Taliban unsurlarını hedef alarak sık sık hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar çoğu zaman insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.

YEMEN

İç savaşın pençesindeki Yemen, yıllardır ABD'nin hava operasyonlarına sahne oluyor. ABD, El Kaide’nin Yemen kolunu hedef alırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da İran destekli Husilere saldırıyor. Yoğun hava bombardımanı sivillerin de hayatını kaybetmesine neden olurken, ülkede derin bir insani kriz yaşanıyor.

IRAK

2003’teki ABD işgaliyle Irak, istikrarsızlığın ve çatışmaların merkezine dönüştü. İşgal sonrası DAEŞ’in yükselişiyle birlikte ABD tekrar askeri müdahalelere başladı. Özellikle 2014 sonrası, DAEŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları yeniden yoğunlaştı.

SURİYE

Suriye, ABD ile birlikte Rusya’nın da askeri müdahalelerine sahne oluyor. ABD, Suriye’de DAEŞ’e karşı operasyonlar düzenlerken; Rusya, rejim karşıtı muhalif grupları hedef alıyor. Bu durum ülkeyi çok taraflı bir savaş alanına çevirdi.

LİBYA

2011'deki Arap Baharı sürecinde, Fransa öncülüğünde başlayan hava saldırılarına ABD de dahil oldu. Kaddafi’nin devrilmesinden sonra ülkede büyük bir otorite boşluğu oluştu. Bu boşluktan faydalanan DAEŞ gibi gruplar Libya’nın bazı bölgelerini ele geçirdi. ABD de bu bölgelerde hava operasyonları gerçekleştirdi.

SOMALİ

Somali’de etkin olan ve El Kaide’ye bağlılığını ilan eden Eş-Şebab örgütü, ABD’nin sık sık hava saldırısı düzenlediği hedefler arasında yer alıyor. ABD, terörle mücadele gerekçesiyle örgütün kamplarını ve lider kadrolarını hedef alıyor.

İRAN

2025 yılında İsrail'in İran’ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırıların ardından ABD de harekete geçti. 13 Haziran 2025’te, ABD güçleri İran’daki üç nükleer tesisi hedef alarak bombaladı. Bu saldırılar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.