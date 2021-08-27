ABD, Afganistan'dan toplam 105 bin kişiyi tahliye etti

ABD, Afganistan'dan toplam 105 bin kişiyi tahliye etti

Taliban'ın ardından tahliyelerin hızlandığı ülkede son 24 saate ilişkin veriler açıklandı. Biden, tahliye görevi için "31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlıyız" mesajı verdi.

Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana, ABD'nin ülkeden çıkardığı Afganların sayısı belli oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.

TAHLİYE EDİLENLERİN SON 24 SAATTEKİ SAYISI

Son 24 saatte 35 askeri uçuş ile 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

TOPLAM 105 BİNE ULAŞTI

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 105 bine ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının da 110 bin 600'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"AFFETMEYECEĞİZ, UNUTMAYACAĞIZ"

Öte yandan, Kabil'deki havalimanı çevresinde dün yaşanan patlamaların ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, "Saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

31 AĞUSTOS VURGUSU

Biden, son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Joe Biden'dan Kabil saldırısı ardından ilk açıklama ViDEO