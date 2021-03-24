ABD: Almanya'nın Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesine karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Alman mevkidaşı Heiko Maas'a, Rusya ile yürüttükleri Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını söyledi.

ABD, Türkiye ile Rus S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortaya çıkan karşıtlığın bir benzerini de Almanya ile yaşıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede, Rusya ile birlikte yürütülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti.

"RUSYA İLE YÜRÜTÜLEN KUZEY AKIM'A KARŞIYIZ"

Dışişleri Bakanlığından yağılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın ortak güvenliğimize zarar verme çabalarına karşı ABD'nin müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve aynı şekilde Kuzey Akım 2 boru hattına da karşı olduğunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ABD ile Almanya arasındaki ortak çıkarların ve iş birliği alanlarının da altının çizildiği ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.