ABD: Ankara'daki terör saldırısını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Ankara Kızılay'da, TBMM'nin açılış gününde terör örgütleri bombalı saldırı düzenledi. Ekipler hain saldırının gerçekleştirildiği araca müdahale etti.

2 terörist bombalı eylemde bulundu

Hain saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğu belirtildi.

Teröristlerden birinin kendini patlattığı diğerinin de etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Olayda ölen olmazken 2 emniyet mensubunun yaralandığı açıklandı.

"NATO müttefikimizin yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadığını kaydederek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Bakan Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.