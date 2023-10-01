Ankara'da patlama! Teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. Yaşanan patlamaya dair açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından, teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönemin ikinci yasama yılına bugün başlayacak.

TBMM'nin yasama yılına bugün başlayacak olmasını fırsat bilen teröristler ise Ankara'yı kana bulamak istedi.

Ankara Kızılay'da sabah saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi...

Yaşanan patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, Kızılay'da geniş güvenlik önlemleri alındı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Birçok noktadan duyulan patlamaya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı olduğunu söyledi.

"Teröristlerden birisi kendisini patlattı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin giriş kapısına yakın gerçekleşen patlamaya dair Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar paylaşıldı

Ankara'da terör saldısının gerçekleştirildiği bölgeden ilk görüntüler geldi.

Bölgeden gelen görüntülerde, saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısında büyük bir hasar meydana geldiği görülüyor.

Ayrıca teröristlerin hain saldırıda kullandığı roketatar da otomobilin yanında bulundu.

Saldırıya dair detaylar

Gri Renault Kango aracın İçişleri Bakanlığı nizamiyesine geldiği ve aracın içinde bulunan şahıslardan birinin elinde uzun namlulu silahla saldırdığı öğrenildi.

Canlı bomba olan diğer şahıs ise kendisini burada imha etti.

Diğer terörist, uzun namlulu silahla saldırdı. Nöbetçi polisler, diğer teröristi etkisiz hale getirdi.

Araç içinden çok sayıda paket çıkarıldı ve bölgede kontrollü şekilde patlatıldı.