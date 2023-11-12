ABD askeri uçağı Akdeniz'e düştü: 5 ölü ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

AA

Filistin-İsrail çatışmaları kapsamında Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor...

Bu kapsamda ABD, İsrail'e destek amacıyla bölgeye askeri uçak gemisi gönderdi..

ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yaparak, bölgede tatbikatlar gerçekleştiriyor.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), 10 Kasım'da Akdeniz'de yapılan askeri eğitim sırasında bir uçağın düştüğünü açıkladı.

"Kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü, uçaktaki 5 personelin tamamı öldü"

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü" ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Olayın sebebi araştırılıyor"

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz" ifadesi kullanılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)