ABD askeri Yunanistan'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da görev yapa ABD askeriyle ilgili korkunç iddia...

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darbetti.

Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.

Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını öne sürdü.

Geminin ayrılığı öne çekildi

ERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.