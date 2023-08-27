ABD askerlerini taşıyan helikopter, Avustralya açıklarında düştü

Yaklaşık 20 ABD deniz askerini taşıyan askeri helikopter, pazar günü Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kıyısı açıklarında düştü.
V-22 Osprey tipi helikopter, tatbikat sırasında Melville Adası yakınlarında kaza yaptı.
Sky News'e göre, tatbikata ABD'nin yanı sıra Avustralya, Endonezya ve Filipinler'den askerler katılıyordu.
Avustralyalı savunma yetkilileri, sabah saatlerinde helikopter kazasının meydana geldiğini doğruladı.
Düşen ABD helikopteriyle ilgili açıklama
Açıklamada, "İlk raporlar, olayın ABD savunma personelini kapsadığını gösteriyor. Bu kritik aşamada odak noktamız olaya müdahale etmek ve olaya dahil olanların güvenliğini sağlamaktır." denildi.
Tatbikat durduruldu
Düşen helikopterin ardından tatbikat durduruldu. ABD deniz askerlerini bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.